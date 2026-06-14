СМИ: Трамп готовит "подарок" Ирану, чтобы предотвратить удар по Израилю

Израильские СМИ сообщают, что администрация президента США Дональда Трампа пытается убедить Иран отказаться от ракетного удара по Израилю после израильской атаки в Бейруте.

По данным телеканала "Кешет-12" и сайта Ynet, в Израиле считают, что Вашингтон может предложить Тегерану некий "подарок", чтобы добиться от него сдержанности. В обмен, как утверждается, Иран может отказаться от ответного удара по Израилю.

Какой "подарок" может быть сделан Ирану, не сообщается. Телеканал "Кешет-12" утверждает, что речь идет о неких экономических льготах или крупной сумме денег. В качестве другой версии высказывалось предположение, что Трамп может разрешить выдать сборной Ирана визы в США, позволяющие им готовиться к матчам, не выезжая из страны. Официального подтверждения этих версий нет.

Сообщения израильских СМИ появились на фоне новых угроз со стороны Ирана. Оперативный штаб вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" продолжает заявлять, что ответ на израильский удар последует в ближайшее время.