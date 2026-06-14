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Мир

СМИ: Трамп готовит "подарок" Ирану, чтобы предотвратить удар по Израилю

США
Иран
Дональд Трамп
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 14 июня 2026 г., 21:03 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 21:54
СМИ: Трамп готовит "подарок" Ирану, чтобы предотвратить удар по Израилю
AP Photo/Jacquelyn Martin

Израильские СМИ сообщают, что администрация президента США Дональда Трампа пытается убедить Иран отказаться от ракетного удара по Израилю после израильской атаки в Бейруте.

По данным телеканала "Кешет-12" и сайта Ynet, в Израиле считают, что Вашингтон может предложить Тегерану некий "подарок", чтобы добиться от него сдержанности. В обмен, как утверждается, Иран может отказаться от ответного удара по Израилю.

Какой "подарок" может быть сделан Ирану, не сообщается. Телеканал "Кешет-12" утверждает, что речь идет о неких экономических льготах или крупной сумме денег. В качестве другой версии высказывалось предположение, что Трамп может разрешить выдать сборной Ирана визы в США, позволяющие им готовиться к матчам, не выезжая из страны. Официального подтверждения этих версий нет.

Сообщения израильских СМИ появились на фоне новых угроз со стороны Ирана. Оперативный штаб вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" продолжает заявлять, что ответ на израильский удар последует в ближайшее время.

Мир
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