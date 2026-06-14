В Иерусалиме проходит акция протеста "харедим" против прокладки трамвайной линии

На улице Бар-Илан в Иерусалиме проходит акция протеста представителей ультраортодоксальной общины, протестующих против прокладки трамвайной линии.

Полиция сообщила, что демонстранты не дают проехать рейсовым автобусам и создают серьезные помехи для жителей района. Вместе с пограничниками полицейские пытаются освободить дорогу от демонстрантов, а также пресекают попытки причинения ущерба инфраструктуре строящейся линии легкого метро.