В Иерусалиме проходит акция протеста "харедим" против прокладки трамвайной линии
время публикации: 14 июня 2026 г., 20:16 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 20:16
На улице Бар-Илан в Иерусалиме проходит акция протеста представителей ультраортодоксальной общины, протестующих против прокладки трамвайной линии.
Полиция сообщила, что демонстранты не дают проехать рейсовым автобусам и создают серьезные помехи для жителей района. Вместе с пограничниками полицейские пытаются освободить дорогу от демонстрантов, а также пресекают попытки причинения ущерба инфраструктуре строящейся линии легкого метро.
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