Возле дома судьи БАГАЦА Ицхака Амита прошла акция протеста "харедим"
время публикации: 14 июня 2026 г., 22:47 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 22:47
В Мевасерет-Ционе, возле дома председателя Верховного суда Ицхака Амита прошла акция протеста представителей ультраортодоксальной общины.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что в пикете участвовали несколько десятков "харедим", которые пытались таким образом не допустить ареста религиозного уклониста от службы в армии.
Полиция разогнала протестующих.
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