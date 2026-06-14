Возле дома судьи БАГАЦА Ицхака Амита прошла акция протеста "харедим"

В Мевасерет-Ционе, возле дома председателя Верховного суда Ицхака Амита прошла акция протеста представителей ультраортодоксальной общины.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в пикете участвовали несколько десятков "харедим", которые пытались таким образом не допустить ареста религиозного уклониста от службы в армии.

Полиция разогнала протестующих.