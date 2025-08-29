Грузовик столкнулся с легковой машиной возле Афулы, тяжело травмирован водитель

На шоссе 65 неподалеку от Афулы легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Фельдшеры и парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали неотложную помощь двум пострадавшим.

Мужчина около 30 лет, находившийся за рулем легковой машины, получил тяжелую черепно-мозговую травму, он был на машине интенсивной терапии эвакуирован в больницу "А-Эмек" в тяжелом, но стабильном состоянии.

Водитель грузовика ранен легко, его также доставили в больницу.