Грузовик столкнулся с легковой машиной возле Афулы, тяжело травмирован водитель
время публикации: 29 августа 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 12:58
На шоссе 65 неподалеку от Афулы легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Фельдшеры и парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали неотложную помощь двум пострадавшим.
Мужчина около 30 лет, находившийся за рулем легковой машины, получил тяжелую черепно-мозговую травму, он был на машине интенсивной терапии эвакуирован в больницу "А-Эмек" в тяжелом, но стабильном состоянии.
Водитель грузовика ранен легко, его также доставили в больницу.
