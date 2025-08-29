x
Израиль

ЦАХАЛ не будет "ставить на паузу" военные действия в Газе на выходные

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 августа 2025 г., 11:38 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 11:44
ЦАХАЛ не будет "ставить на паузу" военные действия в Газе на выходные
Пресс-служба ЦАХАЛа

В соответствии с оценкой ситуации и с указаниями политического руководства, начиная с 10:00 пятницы, 29 августа, не будет вводиться тактическая пауза военной деятельности в районе города Газа, представляющем собой опасную зону боевых действий.

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ продолжит поддерживать гуманитарные усилия в секторе Газы параллельно с продолжением наступательной деятельности против террористических организаций в секторе Газы с целью защиты безопасности граждан Государства Израиль.

