29 августа 2025
последняя новость: 20:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
29 августа 2025
29 августа 2025
последняя новость: 20:02
29 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Замир: мы нанесли удар по стратегическим целям режима хуситов в Йемене

Пресс-служба ЦАХАЛа
Хуситы
время публикации: 29 августа 2025 г., 18:44 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 19:07
Эяль Замир
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник генштаба Эяль Замир провел в пятницу, 29 августа, оценку ситуации.

"Мы нанесли удар по стратегическим целям террористического режима хуситов в Йемене. Хуситы действуют как еще одно террористическое ответвление Ирана, продолжают атаковать Израиль и подрывают региональную и международную стабильность. Наш посыл ясен – мы не будем мириться с этим", – заявил Замир.

"В секторе Газы ЦАХАЛ продолжает наносить урон ХАМАСу. Южное командование усиливает удары по городу Газа, и мы будем наращивать эти усилия в ближайшие недели. Сегодня ночью, на основе точных разведданных, параллельно с операциями по всему Ближнему Востоку, наши силы провели операцию по возвращению тел заложников, убитых террористической организацией ХАМАС". – подчеркнул глава генштаба ЦАХАЛа.

