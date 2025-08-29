Замир: мы нанесли удар по стратегическим целям режима хуситов в Йемене

Начальник генштаба Эяль Замир провел в пятницу, 29 августа, оценку ситуации.

"Мы нанесли удар по стратегическим целям террористического режима хуситов в Йемене. Хуситы действуют как еще одно террористическое ответвление Ирана, продолжают атаковать Израиль и подрывают региональную и международную стабильность. Наш посыл ясен – мы не будем мириться с этим", – заявил Замир.

"В секторе Газы ЦАХАЛ продолжает наносить урон ХАМАСу. Южное командование усиливает удары по городу Газа, и мы будем наращивать эти усилия в ближайшие недели. Сегодня ночью, на основе точных разведданных, параллельно с операциями по всему Ближнему Востоку, наши силы провели операцию по возвращению тел заложников, убитых террористической организацией ХАМАС". – подчеркнул глава генштаба ЦАХАЛа.