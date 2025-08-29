x
29 августа 2025
последняя новость: 17:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
29 августа 2025
29 августа 2025
последняя новость: 17:58
29 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Израильские авиакомпании не получили уведомления о закрытии воздушного пространства Турции

Авиация
Турция
время публикации: 29 августа 2025 г., 17:58 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 18:35
Израильские авиакомпании не получили уведомления о закрытии воздушного пространства Турции
Moshe Shai/FLASH90

Управление гражданской авиации, Управление аэропортов Израиля и израильские авиакомпании не получали официального уведомления о закрытии воздушного пространства Турции для израильских рейсов.

Из компании Israir Airlines сообщили, что "рейсы выполняются в обычном режиме, изменений нет. Мы находимся в постоянном контакте с Управлением гражданской авиации". Аналогичное сообщение поступило из компании Arkia.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил в турецком парламенте, заявив: "Мы решили полностью разорвать наши экономические и торговые связи с Израилем и закрыли наше воздушное пространство для его самолетов".

Израиль
