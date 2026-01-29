Прошло первое "дневное" массовое паломничество к гробнице Йосефа в Шхеме

В ночь на 29 января силы ЦАХАЛа обеспечивали безопасность массового паломничества верующих евреев в гробницу Йосефа в Шхеме. Военные действовали не только около гробницы, но и в других районах города Шхем.

Источники в Шхеме отмечают, что на этот раз военные задействовали тяжелую инженерную технику.

Хотя операция и само паломничество начались в темное время суток, сама молитва проходила уже утром. В ней приняли участие сотни верующих, в их числе глава регионального совета Шомрон Йоси Даган, депутат Кнессета Цви Суккот, раввин Йосеф Элицур – глава иешивы "Од Йосеф Хай", действовавшей у гробницы до того, как она была оставлена, раввин Дуди Дудкевич – раввин поселения Ицхар и глава иешивы "Роэ Исраэль", командир дивизии Иудеи и Самарии бригадный генерал Коби Хеллер, командир бригады "Самария" полковник Ариэль Гонен, другие офицеры и верующие со всей страны.

Месяц назад министр обороны Исраэль Кац утвердил разрешение на посещение евреями гробницы праотца Йосефа в Шхеме в дневные часы. Однако нынешнее паломничество снова проводилось ночью.

Посещение гробницы Йосефа в Шхеме требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организовывается подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивают военные.

За последние месяцы было несколько попыток незаконного проникновения израильтян к гробнице Шхема, без согласования с ЦАХАЛом. О пострадавших в результате этих инцидентов не сообщалось.

2 октября 2023 года несколько туристов без согласования с ЦАХАЛом прошли в Шхем к гробнице Йосефа, где на них было совершено нападение. Двое туристов получили ранения. Военные оказали помощь пострадавшим и вывели их из Шхема.

30 августа 2022 года пять израильтян, без согласования с ЦАХАЛом пробравшиеся минувшей ночью в комплекс гробницы Йосефа в Шхеме, были обстреляны террористами. Двое паломников, жители Иерусалима и Бейтар-Илита 17 и 22 лет, получили пулевые ранения. Автомобиль, на котором они прибыли в комплекс, был подожжен в ходе начавшихся беспорядков. На допросе паломники утверждали, что направлялись в Бней-Брак, а в гробницу попали по ошибке.

10-11 апреля 2022 года гробница Йосефа была разгромлена экстремистами из Шхема. Правительство Израиля резко осудило эти действия, возложив на палестинскую администрацию ответственность за происшедшее и потребовав восстановить гробницу.

Ранее могила Йосефа в Шхеме, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман в первые недели "интифады Аль-Акса", осенью 2000 года – комплекс был подожжен, после пожара купол был перекрашен в зеленый цвет ислама (позже власти ПА перекрасили купол в нейтральный цвет). Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме. После чего возобновились регулярные массовые паломничества верующих евреев в гробницу Йосефа.

В октябре 2015-го арабы вновь устроили погром в гробнице Йосефа, был причинен значительный ущерб. Восстановлением гробницы занимались не только власти Израиля, но и палестинская администрация. Очередной ремонт был осуществлен в апреле-мае 2018 года.

24 апреля 2011 года во время попытки самостоятельного посещения могилы Йосефа в Шхеме был убит 25-летний Бен-Йосеф Ливнат, еще четыре израильтянина были ранены. Убийцы были задержаны и предстали перед судом.