Иран опубликовал предупреждение об эвакуации в районах Дохи и Дубая

Иран распространил предупреждение о необходимости эвакуации граждан в ряде районов Дохи и Дубая в связи с предстоящими иранскими ударами по целям.

В Дубае в иранском предупреждении фигурировал район порта Джебель-Али – крупнейшего порта Ближнего Востока. Одновременно Тегеран упомянул еще два порта в ОАЭ – Халифа в Абу-Даби и Фуджейру, заявив, что эти объекты являются "законными целями", поскольку, по утверждению иранской стороны, они использовались США для ударов по острову Харг (Харк). AP отмечает, что спустя несколько часов признаков удара по Джебель-Али и порту Халифа не было, однако в Фуджейре после перехвата беспилотника произошел пожар.

Что касается Катара, официально власти не назвали конкретные районы, ограничившись сообщением об эвакуации "ряда зон" в качестве временной меры предосторожности. Однако, по данным AP, эвакуация затронула части центрального района Мшейреб, где расположены правительственные офисы и офис Google, а также отдельные участки Education City, где находятся кампусы нескольких американских университетов.

AP также приводит заявление главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, который утверждал, что США наносили удары по иранским объектам с двух точек в ОАЭ – из Рас аль-Хаймы и из района "очень близко к Дубаю".