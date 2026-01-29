Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 29 января, температура немного повысится. Облачно с прояснениями. Ожидаются дожди на севере и в центре, преимущественно слабые.

В Иерусалиме – 8-14 градусов, в Тель-Авиве – 13-18, в Хайфе – 12-18, в Эйлате – 13-23, в Беэр-Шеве – 10-19, на побережье Мертвого моря – 16-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-19, в Ариэле – 10-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-16, на Голанских высотах – 9-14.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 100-200 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 10 км/ч).

В пятницу-воскресенье – повышение температуры, переменная облачность. В понедельник-вторник – похолодание, дожди. В среду – дождливо, переменная облачность.