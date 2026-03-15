Аракчи заявил, что мир будет возможен только после выплаты США и Израилем компенсации

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что эта страна будет готова согласиться на окончание войны только при условии выплаты компенсаций за нанесенный Ирану ущерб и предоставления гарантий, что нового нападения не будет.

Он заявил, что Иран не несет ответственности за удары по гражданской инфраструктуре и жилым районам. По его словам, речь идет об американской провокации, и в США создали специальную копию БПЛА "Шахед", назвав ее Lucas.

Министр не исключил и причастности Израиля, предложив странам региона создать совместную комиссию для расследования атак.

Аракчи заявил, что попытка высадки сухопутных войск на острове Харк, где расположена ключевая инфраструктура экспорта иранской нефти, будет огромной ошибкой. Он также сообщил, что Ормузский пролив открыт для судов любых стран, кроме США и их союзников.

По словам главы внешнеполитического ведомства, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи здоров и полностью контролирует ситуацию. Отметим, что после американо-израильской атаки 28 февраля он не появлялся на публике, По оценке США и Израиля, он ранен.