x
15 марта 2026
последняя новость: 13:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Названы имена погибших членов экипажа разбившегося в Ираке американского самолета-заправщика

время публикации: 15 марта 2026 г., 13:05 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 13:09
AP Photo/Hiro Komae

Военное министерство США сообщило об идентификации шести членов экипажа самолета-заправщика KC-135, разбившегося 12 марта на западе Ирака при столкновении с другим американским самолетом.

Это майор Джон А.Клинер из Алабамы, капитан Ариана Дж. Савино из штата Вашингтон, техник-сержант Эшли Б. Пруит из Кентуки, капитан Сет Р. Коваль из Индианы, капитан Кертис Дж. Ангст из Огайо и техник-сержант Тайлер Х. Симмонс – также из Огайо.

Отметим, что второй самолет-заправщик получил повреждения, однако смог долететь до Израиля и благополучно приземлился в аэропорту Бен-Гурион. С начала войны с Ираном потери США составили 13 военнослужащих.

