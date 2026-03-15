Названы имена погибших членов экипажа разбившегося в Ираке американского самолета-заправщика

Военное министерство США сообщило об идентификации шести членов экипажа самолета-заправщика KC-135, разбившегося 12 марта на западе Ирака при столкновении с другим американским самолетом.

Это майор Джон А.Клинер из Алабамы, капитан Ариана Дж. Савино из штата Вашингтон, техник-сержант Эшли Б. Пруит из Кентуки, капитан Сет Р. Коваль из Индианы, капитан Кертис Дж. Ангст из Огайо и техник-сержант Тайлер Х. Симмонс – также из Огайо.

Отметим, что второй самолет-заправщик получил повреждения, однако смог долететь до Израиля и благополучно приземлился в аэропорту Бен-Гурион. С начала войны с Ираном потери США составили 13 военнослужащих.