ВВС Израиля уничтожили склад ударных беспилотников на западе Ирана
ЦАХАЛ продолжает наносить удары по системе баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов террористического режима Ирана на западе и в центре Ирана.
В рамках непрерывных операций ЦАХАЛа в этом районе боевой самолет ВВС под точным разведывательным наведением в режиме реального времени атаковал объект хранения БПЛА, созданный на территории пускового комплекса в западном Иране.
После удара по объекту хранения были обнаружены военнослужащие террористического режима Ирана, которые бежали с пускового объекта.
Каждый из них был отслежен и ликвидирован несколькими отдельными ударами.
ЦАХАЛ продолжает действовать с целью уничтожения инфраструктуры и ликвидации военнослужащих ракетных подразделений и операторов БПЛА в западном Иране, чтобы максимально сократить масштабы обстрелов территории Государства Израиль.