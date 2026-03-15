x
15 марта 2026
|
последняя новость: 13:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 марта 2026
|
15 марта 2026
|
последняя новость: 13:40
15 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС Израиля уничтожили склад ударных беспилотников на западе Ирана

время публикации: 15 марта 2026 г., 12:27 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 12:27
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по системе баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов террористического режима Ирана на западе и в центре Ирана.

В рамках непрерывных операций ЦАХАЛа в этом районе боевой самолет ВВС под точным разведывательным наведением в режиме реального времени атаковал объект хранения БПЛА, созданный на территории пускового комплекса в западном Иране.

После удара по объекту хранения были обнаружены военнослужащие террористического режима Ирана, которые бежали с пускового объекта.

Каждый из них был отслежен и ликвидирован несколькими отдельными ударами.

ЦАХАЛ продолжает действовать с целью уничтожения инфраструктуры и ликвидации военнослужащих ракетных подразделений и операторов БПЛА в западном Иране, чтобы максимально сократить масштабы обстрелов территории Государства Израиль.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 марта 2026

16-й день войны "Рычание льва": ракетные обстрелы из Ирана, ЦАХАЛ атакует в Ливане