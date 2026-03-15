ВВС Израиля уничтожили склад ударных беспилотников на западе Ирана

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по системе баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов террористического режима Ирана на западе и в центре Ирана.

В рамках непрерывных операций ЦАХАЛа в этом районе боевой самолет ВВС под точным разведывательным наведением в режиме реального времени атаковал объект хранения БПЛА, созданный на территории пускового комплекса в западном Иране.

После удара по объекту хранения были обнаружены военнослужащие террористического режима Ирана, которые бежали с пускового объекта.

Каждый из них был отслежен и ликвидирован несколькими отдельными ударами.

ЦАХАЛ продолжает действовать с целью уничтожения инфраструктуры и ликвидации военнослужащих ракетных подразделений и операторов БПЛА в западном Иране, чтобы максимально сократить масштабы обстрелов территории Государства Израиль.