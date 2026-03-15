"Аль-Джарида": Моджтаба Хаменеи эвакуирован в Москву

Как утверждает выходящая в Кувейте газета "Аль-Джарида" со ссылкой на высокопоставленный иранский источник, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи был секретно переправлен в Москву российским транспортным самолетом.

Моджтаба получил ранения в ходе американо-израильского удара. Согласно публикации, ему необходимо лечение в хорошо оборудованной больнице и постоянный медицинский уход. В Москве иранскому лидеру была сделана успешная операция.

"Аль-Джарида" отмечает, что не только сложность с обеспечением необходимого ухода в условиях войны стала причиной эвакуации Хаменеи-младшего в Москву. В Иране всерьез относятся к угрозам израильского руководства ликвидировать нового иранского лидера.

Службы безопасности режима аятолл опасаются, что израильская разведка сможет раскрыть местоположение Можтабы при помощи слежки за лечащими его медиками. Предложение переправить его в Москву было сделано президентом России Владимиром Путиным в состоявшемся несколько дней назад разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Никаких подтверждений публикации нет. Однако после 28 февраля Хаменеи не появлялся на публике, не было опубликовано ни видео, ни фотографий. Обращение к гражданам страны от его имени было зачитано дикторами.