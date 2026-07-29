В ДТП на 90-м шоссе пострадали семь человек
время публикации: 29 июля 2026 г., 18:20 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 18:20
В ДТП на 90-м шоссе пострадали семь человек
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Семь человек пострадали при столкновении трех автомобилей на 90-м шоссе, в районе Ашдот-Яакова.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина примерно 30 лет получил множественные травмы, его состояние тяжелое. На вертолете он был доставлен в больницу РАМБАМ.
Еще три человека получили травмы средней тяжести: женщина (примерно 30 лет), пятилетняя девочка и годовалый ребенок.
Трое других пострадавших были доставлены в больницы с легкими травмами.