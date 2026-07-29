x
29 июля 2026
|
последняя новость: 18:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 июля 2026
|
29 июля 2026
|
последняя новость: 18:51
29 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В ДТП на 90-м шоссе пострадали семь человек

ДТП
время публикации: 29 июля 2026 г., 18:20 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 18:20
В ДТП на 90-м шоссе пострадали семь человек
0:00 0:00
В ДТП на 90-м шоссе пострадали семь человек
Пресс-служба МАДА

Семь человек пострадали при столкновении трех автомобилей на 90-м шоссе, в районе Ашдот-Яакова.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина примерно 30 лет получил множественные травмы, его состояние тяжелое. На вертолете он был доставлен в больницу РАМБАМ.

Еще три человека получили травмы средней тяжести: женщина (примерно 30 лет), пятилетняя девочка и годовалый ребенок.

Трое других пострадавших были доставлены в больницы с легкими травмами.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook