В ДТП на 90-м шоссе пострадали семь человек

Семь человек пострадали при столкновении трех автомобилей на 90-м шоссе, в районе Ашдот-Яакова.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина примерно 30 лет получил множественные травмы, его состояние тяжелое. На вертолете он был доставлен в больницу РАМБАМ.

Еще три человека получили травмы средней тяжести: женщина (примерно 30 лет), пятилетняя девочка и годовалый ребенок.

Трое других пострадавших были доставлены в больницы с легкими травмами.