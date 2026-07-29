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Мир

"Мы их разнесем к чертовой матери": Трамп пригрозил Ирану ответом на атаку на силы США в Иордании

Биньямин Нетаниягу
Война с Ираном
Дональд Трамп
Иордания
время публикации: 29 июля 2026 г., 17:26 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 17:26
"Мы их разнесем к чертовой матери": Трамп пригрозил Ирану ответом на атаку на силы США в Иордании
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"Мы их разнесем к чертовой матери": Трамп пригрозил Ирану ответом на атаку на силы США в Иордании
AP Photo/Paul Sancya

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану жестким ответом после ночного ракетного удара по американским силам, размещенным в Иордании. В разговоре с корреспондентом Fox News Треем Йингстом Трамп, используя обсценную лексику, пообещал "разнести Иран".

"Мы их разнесем к чертовой матери. Мы нанесем по ним мощные удары. От них ничего не останется", – заявил президент США.

По словам Трампа, иранская атака застала американских военных врасплох, у них было лишь несколько минут, чтобы отреагировать и перехватить иранские ракеты.

Одновременно с этим Трамп заявил, что переговоры с Ираном пока будут продолжаться.

Трей Йингст сообщил, что Трамп назвал состоявшуюся накануне встречу с Нетаниягу "отличной". "Теперь он понимает", – сказал президент США, вероятно, намекая на урегулирование разногласий между Вашингтоном и Иерусалимом относительно дальнейших действий против Ирана.

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