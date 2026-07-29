x
29 июля 2026
|
последняя новость: 18:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 июля 2026
|
29 июля 2026
|
последняя новость: 18:51
29 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

США ввели санкции против иранских компаний, занимавшихся рэкетом в Ормузском проливе

США
Война с Ираном
Иран
Судоходство
Санкции
время публикации: 29 июля 2026 г., 18:51 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 18:51
США ввели санкции против иранских компаний, занимавшихся рэкетом в Ормузском проливе
0:00 0:00
США ввели санкции против иранских компаний, занимавшихся рэкетом в Ормузском проливе
Wikipedia.org. Фото: APK

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против двух иранских компаний, участвующих в вымогательстве у торговых судов в Ормузском проливе.

Речь идет о компаниях Persian Gulf Marine Insurance Company и HormuzSafe Marine Services Authority. В Вашингтоне утверждают, что при поддержке Корпуса стражей исламской революции эти компании вынуждали суда приобретать "морскую страховку" для прохода через пролив.

В сообщении минфина США отмечается, эта страховка покрывала риски, которые во многом создает сам Иран, включая захваты судов, а полученные средства направлялись на финансирование терроризма и коррупции.

Санкции также введены против компаний, связанных с судами "теневого флота", перевозившими иранскую нефть и нефтехимическую продукцию в Китай и ОАЭ.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 июля 2026

"Мы их разнесем к чертовой матери": Трамп пригрозил Ирану ответом на атаку на силы США в Иордании
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 июля 2026

Reuters: хуситы хотят ввести пошлину за проход судов через Баб-аль-Мандебский пролив
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 29 июля 2026

NYT: Иран намеревался нанести ракетный удар по Украине