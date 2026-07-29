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Израиль

Дело "Терновый букет": семь человек задержаны по подозрению в торговле оружием

Полиция
Криминал
время публикации: 29 июля 2026 г., 16:21 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 16:34
Дело "Терновый букет": семь человек задержаны по подозрению в торговле оружием
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Дело "Терновый букет": семь человек задержаны по подозрению в торговле оружием
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

В рамках расследования дела "Терновый букет" полицией задержаны семь человек по подозрению в торговле оружием, его незаконном хранении и ношении.

В течение нескольких недель подразделение "Лахав 433" вело скрытое расследование. В среду утром полиция перешла к открытой фазе операции и провела рейды по нескольким адресам.

Были задержаны четверо подозреваемых, в том числе одна женщина, из Умм эль-Фахма, Земера и Фурейдиса. Еще троих человек, незаконно находившихся в Израиле, обнаружили в овчарне, принадлежащей одному из подозреваемых.

Во время обысков на восьми объектах полиция изъяла около 200 патронов, магазин, детали оружия, беспилотник, три автомобиля, мобильные телефоны, наличные деньги и чеки на общую сумму около 1,3 миллиона шекелей.

Кроме того, в одном из мест был найден брошенный автомобиль, в котором находились украденные и поддельные номерные знаки.

Параллельно сотрудники правоохранительных и налоговых органов проверили три предприятия, принадлежащие подозреваемым. В одном из них были выявлены нарушения при ведении бухгалтерской документации и кассового учета.

Полиция намерена обратиться в суд с просьбой продлить срок содержания под стражей подозреваемых.

Израиль
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