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Израиль

ЦАХАЛ вернул в Израиль трех израильтян, которые незаконно проникли в Сирию и провели там ночь

Сирия
ЦАХАЛ
время публикации: 29 июля 2026 г., 16:43 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 16:43
ЦАХАЛ вернул в Израиль трех израильтян, которые незаконно проникли в Сирию и провели там ночь
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ЦАХАЛ вернул в Израиль трех израильтян, которые незаконно проникли в Сирию и провели там ночь
Michael Giladi/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что во вторник вечером трое израильтян в районе горы Хермон незаконно пересекли границу с Сирией. Всю ночь велись поиски нарушителей границы, в среду военнослужащие вернули их на территорию Израиля и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

ЦАХАЛ отмечает, что незаконная попытка пересечения границы является уголовным преступлением, и, кроме того, подобные инциденты мешают оперативным действиям ЦАХАЛа в районе границы.

Армия призвала правоохранительные органы привлечь участников инцидента к ответственности, чтобы не допустить повторения подобных случаев.

Израиль
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