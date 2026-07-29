ЦАХАЛ вернул в Израиль трех израильтян, которые незаконно проникли в Сирию и провели там ночь

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что во вторник вечером трое израильтян в районе горы Хермон незаконно пересекли границу с Сирией. Всю ночь велись поиски нарушителей границы, в среду военнослужащие вернули их на территорию Израиля и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

ЦАХАЛ отмечает, что незаконная попытка пересечения границы является уголовным преступлением, и, кроме того, подобные инциденты мешают оперативным действиям ЦАХАЛа в районе границы.

Армия призвала правоохранительные органы привлечь участников инцидента к ответственности, чтобы не допустить повторения подобных случаев.