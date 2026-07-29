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Израиль

Задержаны трое членов подростковой банды SSQ после попытки ограбления магазина в Холоне

Полиция
Тель-Авив
Холон
Криминал
время публикации: 29 июля 2026 г., 17:01 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 17:21
Задержаны трое членов подростковой банды SSQ после попытки ограбления магазина в Холоне
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Задержаны трое членов подростковой банды SSQ после попытки ограбления магазина в Холоне
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала трех подростков в возрасте 15-16 лет после попытки ограбления магазина на улице Соколов в Холоне. В полиции отмечают, что задержанные являются выходцами из эритрейской общины и предположительно состоят в подростковой банде SSQ.

Во вторник, 28 июля, около 17:30 поступило сообщение о нападении на магазин в Холоне. По словам владельца, трое подростков ворвались в магазин и потребовали отдать им деньги из кассы, потребовали отдать им деньги из кассы, и после того как он отказался это делать, они начали бросать тяжелые предметы в витрину, а затем напали на него. Владелец магазина получил травмы, магазину причинен значительный ущерб.

Суд продлил срок содержания под стражей задержанных до четверга. Расследование продолжается.

Еще в 2025 году СМИ писали о подростковой банде, орудующей в Тель-Авиве. Тогда, по оценкам журналистов, в ней состояли от 50 до 100 несовершеннолетних, часть из которых не имеют израильского гражданства. Члены банды отбирают у прохожих мобильные телефоны, кошельки, вырывают из рук сумки, забирают электрические самокаты и велосипеды. Свою группу они называют "банда SSQ". Хулиганы вооружены ножами, палками, у некоторых из них имеются краденые пистолеты.

Израиль
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