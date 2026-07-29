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Израиль

ЦАХАЛ обнаружил и уничтожил десятки единиц оружия "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 июля 2026 г., 09:02 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 09:05
ЦАХАЛ обнаружил и уничтожил десятки единиц оружия "Хизбаллы" на юге Ливана
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ЦАХАЛ обнаружил и уничтожил десятки единиц оружия "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие 91-й дивизии продолжают операции по обнаружению и уничтожению оружия террористической организации "Хизбалла", оставшегося в зоне безопасности на юге Ливана. В последние дни были найдены десятки единиц вооружения, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Бойцы 401-й, 4-й и 300-й бригад обнаружили автоматы Калашникова, противотанковые ракеты и боеприпасы к гранатометам RPG, взрывные устройства, гранаты, магазины и другое военное снаряжение.

Кроме того, военнослужащие 869-го подразделения разведки "Шахаф" заметили подозрительного человека в районе Рас-Байяды, который приблизился к позициям ЦАХАЛа и, по оценке военных, представлял угрозу. Бойцы 55-й бригады произвели предупредительные выстрелы, однако мужчина продолжил приближаться и не отреагировал на требования остановиться. После этого военнослужащие открыли по нему огонь на поражение.

Израиль
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