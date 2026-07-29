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Израиль

Задержан израильтянин, подозреваемый в нападении около Шхема

Полиция
Расследование
Иудея и Самария
время публикации: 29 июля 2026 г., 08:39 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 08:44
Задержан израильтянин, подозреваемый в нападении около Шхема
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Хауара, Палестинская автономия
Nasser Ishtayeh/Flash90

Полиция сообщила о задержании гражданина Израиля, жителя Самарии в возрасте около 20 лет, подозреваемого в причастности к нападению в Хауаре 6 июля 2026 года.

На видеозаписях с места происшествия подозреваемый был запечатлен в форме ЦАХАЛа, с винтовкой M16 и пистолетом. Предположительно, он применил насилие в отношении нескольких жителей арабской деревни Хауара (к югу от Шхема), некоторые из которых были ранены и им потребовалась медицинская помощь в больнице.

Следователи установили, что подозреваемый является членом одного из отрядов самообороны в Иудее и Самарии. Он был задержан ранним утром 29 июля сотрудниками полиции, действовавшими совместно с бойцами пограничной полиции (МАГАВ) и сотрудниками общей службы безопасности (ШАБАК). Находившееся при нем оружие изъято.

Ранее по этому делу были задержаны несколько человек, одному из участников уже предъявлено обвинение. Полиция намерена обратиться в суд с просьбой продлить срок содержания нового подозреваемого под стражей.

Израиль
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