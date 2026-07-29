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Мир

Основатель Telegram Дуров обвинен в терроризме и объявлен в международный розыск

Интернет
Россия
время публикации: 29 июля 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 09:53
Основатель Telegram Дуров обвинен в терроризме и объявлен в международный розыск
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Основатель Telegram Дуров обвинен в терроризме и объявлен в международный розыск
AP Photo/Tatan Syuflana

Федеральная служба безопасности России сообщила, что предпринимателю Павлу Дурову, создателю мессенджера Telegram, предъявлено обвинение в террористической деятельности. Он объявлен в международный розыск.

"Не удаляются многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в Российской Федерации диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб", – цитирует заявление ФСБ "Интерфакс".

Отметим, что еще в феврале 2026 года на сайте "Российской газеты", органа правительства РФ, была опубликована статья Ивана Егорова, написанная, как указано в анонсе, "по материалам ФСБ России". Заголовок статьи: "Telegram: от символов цифровой свободы к инструменту гибридных угроз".

В публикации последовательно обосновывалась необходимость блокировки соцсети и мессенджера Telegram на территории РФ. При этом указывается, что действия сооснователя Telegram Павла Дурова расследуются в РФ в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности.

Деятельность Telegram России ограничена с лета 2025 года. В апреле, на фоне попыток полной блокады мессенджера, предприниматель призвал россиян к "цифровому сопротивлению", отметив, что попытки такой блокады в Иране провалились.

Мир
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