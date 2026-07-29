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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 29 июля: жарко, переменная облачность, местами туман

Погода
время публикации: 29 июля 2026 г., 05:44 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 05:53
Прогноз погоды в Израиле на 29 июля: жарко, переменная облачность, местами туман
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Прогноз погоды в Израиле на 29 июля: жарко, переменная облачность, местами туман
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 29 июля, температура повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. В утренние часы туман в южной части побережья Средиземного моря и на северо-западе Негева.

В Иерусалиме – 19-32 градусов, в Тель-Авиве – 24-32, в Хайфе – 24-31, в Эйлате – 28-42, в Беэр-Шеве – 20-35, на побережье Мертвого моря – 27-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-31, в Ариэле – 20-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-37, на Голанских высотах – 20-37.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В четверг-пятницу – повышение температуры, очень жарко, переменная облачность. В субботу-вторник – температура немного понизится, но будет жарко.

Израиль
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