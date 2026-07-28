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Ближний Восток

Саудовская Аравия перехватила беспилотники, запущенные из Ирака по нефтяным объектам

Саудовская Аравия
Ирак
Война с Ираном
время публикации: 28 июля 2026 г., 23:31 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 00:03
Саудовская Аравия перехватила беспилотники, запущенные из Ирака по нефтяным объектам
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Саудовская Аравия перехватила беспилотники, запущенные из Ирака по нефтяным объектам
Yonatan Sindel/Flash90

В ночь на 29 июля министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате нескольких беспилотников, запущенных с территории Ирака. Их целью были нефтяные объекты в Восточном административном районе королевства.

Представитель ведомства генерал-майор Турки аль-Малики заявил, что атаки осуществили поддерживаемые Ираном вооруженные формирования.

По его словам, Саудовская Аравия сохраняет за собой право "ответить в подходящее время и в подходящем месте". Заявление министерства было опубликовано в соцсети X.

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