Саудовская Аравия перехватила беспилотники, запущенные из Ирака по нефтяным объектам
время публикации: 28 июля 2026 г., 23:31 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 00:03
Саудовская Аравия перехватила беспилотники, запущенные из Ирака по нефтяным объектам
0:00 0:00
В ночь на 29 июля министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате нескольких беспилотников, запущенных с территории Ирака. Их целью были нефтяные объекты в Восточном административном районе королевства.
Представитель ведомства генерал-майор Турки аль-Малики заявил, что атаки осуществили поддерживаемые Ираном вооруженные формирования.
По его словам, Саудовская Аравия сохраняет за собой право "ответить в подходящее время и в подходящем месте". Заявление министерства было опубликовано в соцсети X.
Ссылки по теме