Зеленский: Трамп подтвердил готовность разрешить Украине производство ракет для Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров в Вашингтоне Дональд Трамп подтвердил согласие предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

В интервью Fox News Зеленский сообщил, что после встречи с президентом США провел переговоры с представителями ведущих американских оборонных компаний. По его словам, Киев рассчитывает договориться о совместном производстве перехватчиков. Конкретные сроки запуска производства и условия передачи технологий пока не названы.

Зеленский также встречался с американскими сенаторами. Он подчеркнул, что Украина располагает беспилотниками-перехватчиками, способными сбивать дроны российского и иранского производства, однако главной проблемой остается нехватка систем противоракетной обороны и ракет к ним.

"Настоящая проблема – это недостаток систем противоракетной обороны и перехватчиков. Разумеется, во время встреч я рассказал, что именно нам необходимо", – заявил президент Украины журналистам после переговоров.

Политическая договоренность о предоставлении Украине лицензий была впервые объявлена Трампом 8 июля на саммите NATO в Анкаре. Вашингтон и Киев теперь обсуждают практическую реализацию проекта, включая возможное участие американских производителей. Эксперты предупреждали, что запуск производства Patriot на Украине может занять не менее года.