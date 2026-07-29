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Ближний Восток

CENTCOM: КСИР выпустил баллистические ракеты по американским силам на Ближнем Востоке

Война с Ираном
Centcom
время публикации: 29 июля 2026 г., 02:21 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 06:07
CENTCOM: КСИР выпустил баллистические ракеты по американским силам на Ближнем Востоке
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CENTCOM: КСИР выпустил баллистические ракеты по американским силам на Ближнем Востоке
IRGC via AP

Силы "Корпуса стражей исламской революции" вечером 28 июля выпустили из Ирана несколько баллистических ракет по американским военным, размещенным на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

В CENTCOM назвали произошедшее попыткой внезапного нападения.

Все выпущенные Ираном ракеты были успешно перехвачены. Американские силы сохраняют повышенную боеготовность и продолжают следить за обстановкой, говорится в заявлении.

КСИР подтвердил нанесение удара по американской авиабазе и штабу CENTCOM в Иордании.

Ближний Восток
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