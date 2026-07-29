CENTCOM: КСИР выпустил баллистические ракеты по американским силам на Ближнем Востоке
время публикации: 29 июля 2026 г., 02:21 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 06:07
CENTCOM: КСИР выпустил баллистические ракеты по американским силам на Ближнем Востоке
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Силы "Корпуса стражей исламской революции" вечером 28 июля выпустили из Ирана несколько баллистических ракет по американским военным, размещенным на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
В CENTCOM назвали произошедшее попыткой внезапного нападения.
Все выпущенные Ираном ракеты были успешно перехвачены. Американские силы сохраняют повышенную боеготовность и продолжают следить за обстановкой, говорится в заявлении.
КСИР подтвердил нанесение удара по американской авиабазе и штабу CENTCOM в Иордании.