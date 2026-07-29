США и Саудовская Аравия нанесли удары по проиранским группировкам в Ираке

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что 28 июля американские и саудовские военные нанесли серию точечных ударов по объектам проиранских вооруженных группировок на востоке Ирака.

По данным CENTCOM, истребители США и Саудовской Аравии атаковали несколько складов оружия и объектов материально-технического обеспечения. Удары стали ответом на более чем 30 атак беспилотников, совершенных за последние 72 часа по американским военным и объектам энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии.

В командовании заявили, что нападения были организованы "Корпусом стражей исламской революции". Атаки на американские силы не достигли цели, подчеркивается в сообщении.

CENTCOM также сообщил, что с февраля по апрель 2026 года проиранские группировки в Ираке предприняли более 600 попыток атаковать граждан США и американские объекты. Командование предупредило КСИР и связанные с ним формирования, что продолжение нападений повлечет новые ответные действия американских военных.