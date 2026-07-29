Полиция предупредила о проведении масштабной операции по борьбе с нарушителями на дорогах

В четверг, 30 июля, полиция начнет масштабную операцию по усилению контроля на дорогах и борьбе с нарушителями. В ней примут участие сотни полицейских и добровольцев, будут задействованы около 500 патрульных автомобилей и мотоциклов, включая машины без знаков принадлежности к полиции.

Операция будет проводиться на городских и междугородних трассах, она начнется рано утром и закончится поздно вечером. Особое внимание будет уделяться нарушениям скоростного режима, использованию телефона за рулем, выезду из полосы движения, проезду на красный свет.

Кроме того, в рамках операции дорожная полиция намерена вести отдельный контроль за мотоциклистами и пользователями электровелосипедов.