Возле Мицпе-Йерихо перевернулся джип, пострадали девять человек

Девять человек пострадали в результате аварии на пересеченной местности возле Мицпе-Йерихо. Спасательные службы обнаружили перевернувшийся джип в канаве.

По сообщению спасателей и парамедиков, 17-летняя девушка была заблокирована в машине. Когда ее извлекли из машины, она была без сознания. Пострадавшую погрузили в медикаментозный сон, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и доставили в больницу на вертолете.

Еще две пострадавшие получили травмы средней тяжести: девушка примерно 20 лет получила травмы живота и грудной клетки, 15-летняя девочка – травмы конечностей.

Еще шесть человек пострадали легко.

Пострадавшие были доставлены в больницы "Адаса Эйн-Керем", "Адаса Ар а-Цофим" и "Шаарей Цедек".

В спасательной операции участвовали бригады службы "Маген Давид Адом" и военные медики.