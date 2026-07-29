x
29 июля 2026
|
последняя новость: 20:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 июля 2026
|
29 июля 2026
|
последняя новость: 20:31
29 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Возле Мицпе-Йерихо перевернулся джип, пострадали девять человек

ДТП
ЦАХАЛ
Мада
время публикации: 29 июля 2026 г., 19:49 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 19:49
Возле Мицпе-Йерихо перевернулся джип, пострадали девять человек
0:00 0:00
Возле Мицпе-Йерихо перевернулся джип, пострадали девять человек
Пресс-служба МАДА

Девять человек пострадали в результате аварии на пересеченной местности возле Мицпе-Йерихо. Спасательные службы обнаружили перевернувшийся джип в канаве.

По сообщению спасателей и парамедиков, 17-летняя девушка была заблокирована в машине. Когда ее извлекли из машины, она была без сознания. Пострадавшую погрузили в медикаментозный сон, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и доставили в больницу на вертолете.

Еще две пострадавшие получили травмы средней тяжести: девушка примерно 20 лет получила травмы живота и грудной клетки, 15-летняя девочка – травмы конечностей.

Еще шесть человек пострадали легко.

Пострадавшие были доставлены в больницы "Адаса Эйн-Керем", "Адаса Ар а-Цофим" и "Шаарей Цедек".

В спасательной операции участвовали бригады службы "Маген Давид Адом" и военные медики.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июля 2026

В ДТП на 90-м шоссе пострадали семь человек
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июля 2026

Предъявлены обвинения 75-летней водительнице, сбившей двух мотоциклистов на 90-м шоссе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июля 2026

На перекрестке Роках грузовик сбил мотоциклиста