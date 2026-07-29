Взрыв в египетском порту Дамиетта, атакован американский танкер

В египетском порту Дамиетта, расположенном на побережье Средиземного моря, беспилотный летательный аппарат атаковал танкер со сжиженным газом. Возник пожар, который перекинулся на другое судно. Команда эвакуирована. Над возгоранием установлен контроль.

Согласно британской компании Ambrey, специализирующейся на безопасности морских перевозок, пострадавший танкер принадлежит американской компании. Несмотря на то, что никто не взял ответственность за удар, предполагается, что за ним может стоять Иран, и речь идет о значительной эскалации американо-иранского конфликта.

Ранее США и Саудовская Аравия нанесли удар по расположенным в Ираке базам проиранских боевиков. Президент США Дональд Трамп, которого цитирует агентство Reuters, пригрозил разбомбить Иран "ко всем чертям", если тот не перестанет атаковать американские базы в регионе.

Как отмечает Ynet, несколько дней назад, после украинского удара по иранскому судну в Каспийском море, государственное телевидение Ирана пригрозило ударами возмездия по интересам Украины. На представленной карте был и порт Дамиетта, служащий для поставок в Европу сжиженного газа.