Женщина, работающая в институте "Волкани", укушена ядовитой змеей. Пострадавшая в тяжелом состоянии

Утром 29 июля в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове была доставлена 48-летняя женщина, которую укусила ядовитая змея на территории института "Волкани".

Состояние пострадавшей, у которой есть следы укусов на ноге, стабильно тяжелое.

Судя по имеющимся данным, женщина была укушена змеей на месте работы.

Отметим, что на территории института "Волкани" водятся ядовитые змеи. В некоторых местах установлены предупреждающие знаки.

Змеи активизируются с наступлением жары. Как правило, летом заметно больше инцидентов, связанных с укусами ядовитых змей, чем зимой. Следует проявлять осторожность.