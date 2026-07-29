Женщина, работающая в институте "Волкани", укушена ядовитой змеей. Пострадавшая в тяжелом состоянии
время публикации: 29 июля 2026 г., 09:13 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 09:23
Женщина, работающая в институте "Волкани", укушена ядовитой змеей. Пострадавшая в тяжелом состоянии
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Утром 29 июля в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове была доставлена 48-летняя женщина, которую укусила ядовитая змея на территории института "Волкани".
Состояние пострадавшей, у которой есть следы укусов на ноге, стабильно тяжелое.
Судя по имеющимся данным, женщина была укушена змеей на месте работы.
Отметим, что на территории института "Волкани" водятся ядовитые змеи. В некоторых местах установлены предупреждающие знаки.
Змеи активизируются с наступлением жары. Как правило, летом заметно больше инцидентов, связанных с укусами ядовитых змей, чем зимой. Следует проявлять осторожность.