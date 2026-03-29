В долине Бекаа уничтожена заряженная пусковая установка, готовая к обстрелу Израиля

В ночь на воскресенье, 29 марта, ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру террористической организации "Хизбалла" в Бейруте и других районах Ливана.

В частности, была обнаружена и уничтожена пусковая установка в районе Бекаа, которая была заряжена и готова к запуску ракет по Израилю. По всему Ливану были атакованы склады вооружений и военные объекты, из которых действовали террористы "Хизбаллы".