В Иране уничтожен критически важный для производства баллистических ракет военный объект

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает подробности ночной операции ВВС Израиля в Иране: были атакованы десятки объектов по производству вооружений, включая один из двух существующих в Иране объектов, где разрабатывались критически важные компоненты для сборки и приведения в боевую готовность баллистических ракет.

Удар по этому объекту нанес серьезный ущерб способности иранского режима разрабатывать компоненты, необходимые для создания новых баллистических ракет.

Были атакованы также десятки других производственных мощностей иранского режима, включая объекты по производству двигателей для баллистических ракет, принадлежащие министерству обороны Ирана, объект по производству и хранению вооружений, объект по производству двигателей для беспилотных летательных аппаратов, а также объект, использовавшийся армией Ирана для разработки систем ПВО, производства и хранения ракет, предназначенных для поражения летательных аппаратов.