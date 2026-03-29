Сирена прервала выступление Авигдора Либермана на пленарном заседании Кнессета

Сирена в здании Кнессета, предупреждающая о ракетном обстреле из Ирана, прозвучала во время выступления лидера партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана.

Заседание было прервано, парламентарии спустились в защищенное помещение.

После сообщения Службы тыла о том, что опасность миновала, депутаты вернулись в зал пленарных заседаний для дальнейшего обсуждения бюджета на 2026 год.