Сирены от Иерусалима и до Хеврона. Ракетный обстрел из Ирана

В связи с запуском баллистических ракет из Ирана в сторону Израиля активированы системы раннего предупреждения в районе Мертвого моря, Иерусалиме и Иудее.

Сообщается, что ракета перехвачена, однако существует угроза падения обломков на землю.

По данным на 22:20, в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" не поступило сообщений о пострадавших.

СМИ сообщают, что сиреной было прервано выступление в Кнессете главы партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана. После отбоя тревоги заседание Кнессета возобновилось.