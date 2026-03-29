Сирены от Иерусалима и до Хеврона. Ракетный обстрел из Ирана
время публикации: 29 марта 2026 г., 22:16 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 22:34
В связи с запуском баллистических ракет из Ирана в сторону Израиля активированы системы раннего предупреждения в районе Мертвого моря, Иерусалиме и Иудее.
Сообщается, что ракета перехвачена, однако существует угроза падения обломков на землю.
По данным на 22:20, в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" не поступило сообщений о пострадавших.
СМИ сообщают, что сиреной было прервано выступление в Кнессете главы партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана. После отбоя тревоги заседание Кнессета возобновилось.