x
29 марта 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Обстрел из Ирана Беэр-Шевы и окрестностей

Цева адом
Война с Ираном
время публикации: 29 марта 2026 г., 19:33 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 19:54
Обстрел из Ирана южных районов Израиля
Flash90. Фото: Ц.Бен Ами

В связи с запуском баллистических ракет из Ирана в сторону южных районов Израиля активированы системы раннего предупреждения в Центральном, Западном, Южном Негеве, на границе с сектором Газы и в Иудее.

Сигналы тревоги звучат от границы с сектором Газы (на западе) до Арада (на востоке), и от Рахата (на севере) до Арары ба-Негев (на юге).

В зоне оповещения находится Беэр-Шева, в промышленной зоне рядом с которой во время предыдущего обстрела было повреждено химическое предприятие в промзоне Неот Ховав.

По данным на 19:23, в службу скорой помощи не поступало сообщений о раненых.

Информация уточняется.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
