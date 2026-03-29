Обстрел из Ирана Беэр-Шевы и окрестностей

В связи с запуском баллистических ракет из Ирана в сторону южных районов Израиля активированы системы раннего предупреждения в Центральном, Западном, Южном Негеве, на границе с сектором Газы и в Иудее.

Сигналы тревоги звучат от границы с сектором Газы (на западе) до Арада (на востоке), и от Рахата (на севере) до Арары ба-Негев (на юге).

В зоне оповещения находится Беэр-Шева, в промышленной зоне рядом с которой во время предыдущего обстрела было повреждено химическое предприятие в промзоне Неот Ховав.

По данным на 19:23, в службу скорой помощи не поступало сообщений о раненых.

Информация уточняется.