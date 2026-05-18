Как сообщил агентству Reuters пакистанский источник, минувшей ночью Пакистан передал США новое иранское предложение, призванное положить конец конфликту. "У нас мало времени на преодоление разногласий, но обе стороны постоянно меняют условия", – отметил он.

Тем временем, пресс-служба министерства иностранных дел Ирана сообщила, что Исламская республика ведет с Оманом переговоры и создании нового механизма контроля над судоходством в Ормузском проливе. Консультации проводятся в Мускате.

"Как прибрежные государства, Иран и Оман несут ответственность за обеспечение безопасности прохода через пролив", – заявил пресс-секретарь МИД Эсмаил Багаи. По его словам, Иран не испытывает вражды ни к одной из стран региона – "даже к Объединенным Арабским Эмиратам".