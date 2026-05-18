Новая компания Амнона Шаашуа увольняет 110 сотрудников

Израильская компания искусственного интеллекта AI21, основанная профессором Амноном Шаашуа и Амноном Гошеном, уведомила своих сотрудников о реорганизации, в рамках которой 110 из 180 сотрудников будут уволены.

Одновременно AI21 объявила о заключении контрактов совокупным объёмом в десятки миллионов долларов с крупными международными клиентами, которые будут внедрять систему Maеstro для разработки и эксплуатации решений по оптимизации ИИ-агентов, – в том числе с компанией Nеbius. Кроме того, подписаны партнерские соглашения с рядом компаний, включая Wix, которые выстроят свою деятельность на базе платформы Maеstro.

Компания продолжит разрабатывать решения по оптимизации агентов на базе Maеstro, прекратив при этом продажу отдельных языковых моделей: они составляют значимую основу экспертизы компании в области ИИ, однако сами по себе не являются достаточным источником дохода.