x
18 мая 2026
|
последняя новость: 13:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 мая 2026
|
18 мая 2026
|
последняя новость: 13:44
18 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Новая компания Амнона Шаашуа увольняет 110 сотрудников

ИИ
Рынок труда
время публикации: 18 мая 2026 г., 12:15 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 12:15
Амнон Шаашуа
Miriam Alster/Flash90

Израильская компания искусственного интеллекта AI21, основанная профессором Амноном Шаашуа и Амноном Гошеном, уведомила своих сотрудников о реорганизации, в рамках которой 110 из 180 сотрудников будут уволены.

Одновременно AI21 объявила о заключении контрактов совокупным объёмом в десятки миллионов долларов с крупными международными клиентами, которые будут внедрять систему Maеstro для разработки и эксплуатации решений по оптимизации ИИ-агентов, – в том числе с компанией Nеbius. Кроме того, подписаны партнерские соглашения с рядом компаний, включая Wix, которые выстроят свою деятельность на базе платформы Maеstro.

Компания продолжит разрабатывать решения по оптимизации агентов на базе Maеstro, прекратив при этом продажу отдельных языковых моделей: они составляют значимую основу экспертизы компании в области ИИ, однако сами по себе не являются достаточным источником дохода.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook