Экономика

У острова Харг скопилось рекордное количество иранских танкеров

время публикации: 18 мая 2026 г., 12:50 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 12:50
Спутниковые снимки показывают, что у острова Харг, через который проходят 90% экспорта иранской нефти, скопились 23 танкера, рекордное количество с начала введения США морской блокады иранского побережья, сообщает агентство Bloomberg.

Для сравнения, 13 апреля, незадолго до того, как американские военные корабли начали сосредотачиваться в Оманском заливе для досмотра и остановки судов, у острова насчитывалось лишь четыре танкера.

По состоянию на 17 мая Центральное командование США сообщило в социальных сетях, что в рамках блокады американские силы развернули 81 коммерческое судно и вывели из строя четыре корабля.

