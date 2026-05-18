У острова Харг скопилось рекордное количество иранских танкеров

Спутниковые снимки показывают, что у острова Харг, через который проходят 90% экспорта иранской нефти, скопились 23 танкера, рекордное количество с начала введения США морской блокады иранского побережья, сообщает агентство Bloomberg.

Для сравнения, 13 апреля, незадолго до того, как американские военные корабли начали сосредотачиваться в Оманском заливе для досмотра и остановки судов, у острова насчитывалось лишь четыре танкера.

По состоянию на 17 мая Центральное командование США сообщило в социальных сетях, что в рамках блокады американские силы развернули 81 коммерческое судно и вывели из строя четыре корабля.