Тревога на юге Израиля, включая Димону. Ракетный обстрел из Ирана
время публикации: 29 марта 2026 г., 05:21 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 05:46
Тревога на юге Израиля, включая Димону. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана. Работает ПРО.
Сведений о падении ракет или причиненном ущербе нет.
МАДА: сообщений о пострадавших не поступало.
Зона предварительного оповещения: Негев, включая Беэр-Шеву, Мертвое море, Иудея. Но лишь в некоторых населенных пунктах в итоге прозвучала сирена (в Беэр-Шеве тревоги не было).