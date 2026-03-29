Тревога на юге Израиля, включая Димону. Ракетный обстрел из Ирана

Тревога на юге Израиля, включая Димону. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана. Работает ПРО.

Сведений о падении ракет или причиненном ущербе нет.

МАДА: сообщений о пострадавших не поступало.

Зона предварительного оповещения: Негев, включая Беэр-Шеву, Мертвое море, Иудея. Но лишь в некоторых населенных пунктах в итоге прозвучала сирена (в Беэр-Шеве тревоги не было).