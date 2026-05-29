Внимание, розыск: пропала 14-летняя Шира Моше Зеда

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 14-летней Ширы Моше Зеды, которую в последний раз видели 28 мая в районе Дегель Реувен в Иерусалиме.

Приметы пропавшей: рост 1.60, темные длинные волосы, карие глаза, носит очки.

Описание одежды и обуви: белая рубашка с принтом "Stitch" (придуманный персонаж-инопланетянин), короткая джинсовая юбка и шлепанцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5683222.