29 мая 2026
Израиль

Внимание, розыск: пропала 14-летняя Шира Моше Зеда

время публикации: 29 мая 2026 г., 11:46 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 11:47
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 14-летней Ширы Моше Зеды, которую в последний раз видели 28 мая в районе Дегель Реувен в Иерусалиме.

Приметы пропавшей: рост 1.60, темные длинные волосы, карие глаза, носит очки.

Описание одежды и обуви: белая рубашка с принтом "Stitch" (придуманный персонаж-инопланетянин), короткая джинсовая юбка и шлепанцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5683222.

