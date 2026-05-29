Вакф: около 60 тысяч мусульман участвовали в массовой пятничной молитве у мечети Аль-Акса
время публикации: 29 мая 2026 г., 14:36 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 14:40
Иерусалимский Вакф сообщает, что в пятницу, 29 мая, около 60 тысяч мусульман поднялись на Храмовую гору, где находится мечеть Аль-Акса, для участия в массовой молитве.
В связи с массовым мероприятием в Иерусалиме усилены меры безопасности.
О серьезных инцидентах не сообщалось.
Отметим, что речь идет о молитве в период праздника Ид аль-Адха.
