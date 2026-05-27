Праздник Ид аль-Адха в Израиле и Газе. Фоторепортаж

Фото: AP и Flash90

Мусульмане в Израиле, Палестинской автономии и секторе Газы отмечают Ид аль-Адха – праздник жертвоприношения, один из главных праздников ислама.

В Израиле, включая Иерусалим, праздничные молитвы прошли в мечетях и на открытых площадках, после чего семьи собрались за традиционными трапезами.

В секторе Газы праздник проходит на фоне продолжающейся войны, многие встречают Ид аль-Адха в палаточных лагерях и временных убежищах.

Завершится празднование 29 мая.