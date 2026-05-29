Задержаны трое религиозных уклонистов, один из них позже освобожден

В пятницу, 29 мая, десятки ультраортодоксов провели акцию протеста в Кирьят-Гате в связи с арестом религионизного уклониста, ученика йешивы. После вмешательства заместителя министра связи депутата Исраэля Айхлера уклонист был освобожден.

В то же время двое ультраортодоксальных уклонистов были задержаны дорожной полицией на шоссе 6 и переданы военной полиции. представители радикального движения "Пелег Иерушалми" призвали своих единомышленников к акциям протеста и заявили, что ожидаются "бурные демонстрации".