Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 29 мая, температура существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной. Малооблачно. Утром возможен моросящий дождь на севере страны.

В Иерусалиме – 14-24 градуса, в Тель-Авиве – 19-25, в Хайфе – 18-24, в Эйлате – 23-35, в Беэр-Шеве – 16-28, на побережье Мертвого моря – 22-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-26, в Ариэле – 15-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-29, на Голанских высотах – 15-29.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн 70-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 15 км/ч).

В субботу-четверг ожидается постепенное повышение температуры.