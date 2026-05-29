Начальник генштаба ЦАХАЛа встретился с главами бедуинской и друзской общин

Глава генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир посетил в пятницу, 29 мая, местный совет Зарзир, где встретился с главами бедуинской общины и старшими офицерами-бедуинами.

В ходе беседы Эяль Замир выразил признательность представителям бедуинской общины, проходящим срочную, сверхсрочную и резервистскую службу в ЦАХАЛе, а также членам их семей, за их значительный вклад в безопасность государства, и обсудил с главами местных советов важность интеграции бедуинов в ЦАХАЛ.

Также глава генштаба вместе с генерал-майором Гасаном Алияном нанес визит в дом духовного лидера друзской общины шейха Муафака Тарифа.

"Связь между ЦАХАЛом и друзской общиной – это глубокий братский союз. Я встречаю представителей друзской общины на всех уровнях командования в ЦАХАЛе. Это большая честь – действовать бок о бок с вами, сражаться бок о бок с вами и быть командующим армией, в которой вы служите. Вы неотъемлемая часть ЦАХАЛа и его силы", - сказал Эяль Замир.

Обе встречи были приурочены к празднику Ид аль-Адха.