Внимание, розыск: пропала 57-летняя Орит Светлана Ахенблит Вотенберг, из Реховота

время публикации: 29 мая 2026 г., 22:36 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 22:49
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи общественности в поисках пропавшей Орит Светланы Ахенблит Вотенберг, 57 лет, жительницы Реховота, которую в последний раз видели в Реховоте 27 мая. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Сегодня было получено разрешение семьи на публикацию информации о ее исчезновении.

Описание внешности: рост 1.68, среднего телосложения, шатенка, светлые глаза. Была одета в розовые спортивные штаны, черную футболку с цветами на груди, обута в шлепанцы.

Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам 100 или 08-9371444.

