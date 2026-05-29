Внимание, розыск: пропала 57-летняя Орит Светлана Ахенблит Вотенберг, из Реховота
время публикации: 29 мая 2026 г., 22:36 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 22:49
Полиция просит помощи общественности в поисках пропавшей Орит Светланы Ахенблит Вотенберг, 57 лет, жительницы Реховота, которую в последний раз видели в Реховоте 27 мая. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Сегодня было получено разрешение семьи на публикацию информации о ее исчезновении.
Описание внешности: рост 1.68, среднего телосложения, шатенка, светлые глаза. Была одета в розовые спортивные штаны, черную футболку с цветами на груди, обута в шлепанцы.
Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам 100 или 08-9371444.