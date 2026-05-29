ЦАХАЛ и ШАБАК: на севере Газы был ликвидирован командир батальона "Зайтун" ХАМАСа

ЦАХАЛ и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщили, что 27 мая на севере сектора Газы был ликвидирован Имад Хасан Хусейн Аслим, заместитель командира бригады "Газа" и командир батальона "Зайтун" в военном крыле ХАМАСа.

По данным израильской разведки, Имад Аслим командовал рейдами боевиков своего батальона на территорию Израиля во время резни 7 октября 2024 года. В последние годы он подготовил десятки террористических атак против израильских сил, действующих в секторе Газы, и представлял непосредственную угрозу.

В атакованном объекте находился еще один командир ХАМАСа. Результаты удара в отношении него проверяются, заявляют ЦАХАЛ и ШАБАК.

Удар был осуществлен вечером 27 мая. Тогда сообщалось, что целями удара были Изз ад-Дин Бик, командир "Северной" бригады ХАМАСа, и Имад Аслим, заместитель командира бригады Газы и командир батальона "Зайтун".

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) позже заявлял о не менее десяти убитых (в их числе четыре несовершеннолетних) и примерно 20 раненых в результате удара ЦАХАЛа по зданию в центре города Газа.