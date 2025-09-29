В районе Афулы рабочий получил травму на производстве, его состояние критическое

Как сообщает пресс-служба Скорой помощи, в 8:00 в дежурную часть округа "Гильбоа" поступила информация о рабочем в районе Афулы, пострадавшем на производстве. 60-летний мужчина доставлен в больницу "а-Эмек", его состояние оценивается как критическое.

"Рабочий лежал без сознания, пульса не было. Вокруг него суматоха. Мы приступили к реанимации. Нам рассказали, что он получил травму от станка и потерял сознание. Он был доставлен в больницу на машине реанимационной бригады", – рассказал фельдшер МАДА Йосеф Ходаинов.